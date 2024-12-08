Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области спасатели вытащили на берег лебедя, примерзшего ко льду

В Ростовской области спасатели вытащили на берег лебедя, примерзшего ко льду
В станице Вешенской Ростовской области спасли примерзшего ко льду лебедя. Об этом сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.

Инцидент произошел 6 декабря. Очевидцы сообщили о семи лебедях, нуждающихся в помощи. Они сразу же вызвали на место спасателей. На месте сотрудники обнаружили одного лебедя, примерзшего ко льду. Они доставили пернатого на берег.

Птица за это время сильно замерзла. Спасатели укутали ее в одеяло и показали ветеринару.

Пока лебедь будет оставаться на передержке у жителей до весны в теплом помещении.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.