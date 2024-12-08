В Ростовской области спасатели вытащили на берег лебедя, примерзшего ко льду

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

В станице Вешенской Ростовской области спасли примерзшего ко льду лебедя. Об этом сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.Инцидент произошел 6 декабря. Очевидцы сообщили о семи лебедях, нуждающихся в помощи. Они сразу же вызвали на место спасателей. На месте сотрудники обнаружили одного лебедя, примерзшего ко льду. Они доставили пернатого на берег.Птица за это время сильно замерзла. Спасатели укутали ее в одеяло и показали ветеринару.Пока лебедь будет оставаться на передержке у жителей до весны в теплом помещении.