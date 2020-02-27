Теплее обычного: донские синоптики рассказали о погоде в марте



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Донские синоптики составили прогноз на март. Начало весны выдастся на Дону теплее обычного, но обойдётся без аномалий.



Нельзя сказать, что ростовчане с нетерпением ждали прихода марта, ведь прошедшая зима была необычно тёплой. Тем не менее мартовское солнце и свежий ветерок бесспорно поднимут настроение. По словам заместителя начальника Ростовского гидрометцентра Виктории Антоненко, температурные показатели в марте будут около нормы и выше.

- В первой декаде месяца погода будет носить неустойчивый характер, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, в отдельные дни – дождь со снегом, - рассказала Виктория Григорьевна. – Температура ночью от – 1 до +4, днём от +4 до +9 градусов.



В середине первой декады месяца ожидается потепление до +15 градусов. Во второй и третьей декадах ночью - от 0 до +6. При затоках холодного воздуха и при прояснениях на севере области в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -1…-6 градусов.



Днём температура будет колебаться в пределах от +5…+10 градусов до +9…+14. В отдельные дни ожидается небольшое усиление ветра.



Отметим, что температурная климатическая норма марта в донском регионе – 0,9 градуса. Среднестатистическое количество осадков в первый месяц весны – 30 миллиметров.



Добавим, что согласно народным приметам, если в середине марта задует тёплый ветер, тёплым будет и лето, а частые туманы в первый месяц весны предвещают дождливое лето.