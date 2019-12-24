Донские синоптики рассказали, будет ли снег на Новый год



Уходящий декабрь оказался аномально тёплым, тем не менее жители Ростовской области продолжают надеяться, что в канун Нового года погода преподнесёт сюрприз.



Донские синоптики дали надежду, что в преддверии Нового года возможен снег.

- Всё зависит от циклона, сейчас мы с большой вероятностью ожидаем 30 и 31 декабря снег, - рассказала руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. – В эти дни в Ростовской области прогнозируется ночью от 0 до -6 градусов, при прояснениях на севере области - до -10 градусов. Днём - от -3 до +2 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/c.



Но, к сожалению, зимняя сказка продлится недолго. Уже 1 января в отдельных районах Ростовской области прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. Кроме того, ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 15 м/с.



Во второй день нового года существенных осадков не предвидится. Ночью по области - от 0 до -5 градусов, при прояснении - до -7, днём - от -4 до +1.