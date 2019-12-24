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Донские синоптики рассказали, будет ли снег на Новый год

Донские синоптики рассказали, будет ли снег на Новый год
Уходящий декабрь оказался аномально тёплым, тем не менее жители Ростовской области продолжают надеяться, что в канун Нового года погода преподнесёт сюрприз.

Донские синоптики дали надежду, что в преддверии Нового года возможен снег.
- Всё зависит от циклона, сейчас мы с большой вероятностью ожидаем 30 и 31 декабря снег, - рассказала руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. – В эти дни в Ростовской области прогнозируется ночью от 0 до -6 градусов, при прояснениях на севере области - до -10 градусов. Днём - от -3 до +2 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/c.

Но, к сожалению, зимняя сказка продлится недолго. Уже 1 января в отдельных районах Ростовской области прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. Кроме того, ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 15 м/с.

Во второй день нового года существенных осадков не предвидится. Ночью по области - от 0 до -5 градусов, при прояснении - до -7, днём - от -4 до +1.

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