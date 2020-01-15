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Усиление ветра и мокрый снег прогнозируются на Дону в выходные

Усиление ветра и мокрый снег прогнозируются на Дону в выходные
В Ростовской области в ближайшие выходные прогнозируется усиление ветра и осадки.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, 18 и 19 января ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Осадки прогнозируются ночью и утром.

Ветер усилится до 6-11 м/c. Ночью температура опустится до -4 градусов, на севере области при прояснении до -10 мороза. Днём от -2 до +3 градусов, по югу до +6 градусов.

В Ростове в эти выходные ночью и утром туман. Субботу и воскресенье пройдут без существенных осадков. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днём от 0 до +2 градусов. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 м/с.

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