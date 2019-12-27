Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области в праздничные выходные



Фото: ugra-tv.ru

Шансов встретить Новый год под падающий снег и лёгкий мороз становится всё меньше. Новогодняя ночь вряд ли преподнесёт сюрприз в виде зимней погоды. А вот в течение предстоящих длинных выходных дончанам всё-таки посчастливится увидеть белые снежинки.



Мокрый снег и дождь ожидаются уже 1 января. Кроме того, в первый день года усилится ветер до 7-12 м/с, порывы будут достигать 15 м/c. Ночью температура - от -1 до +1 градуса, днём - от 0 до +2.



2 января в Ростовской области прогнозируется небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью - до -1...-3, днём - 0...-2. На дорогах - гололедица.



3 января на Дону продолжится усиление ветра, местами порывы будут достигать 18 м/c.



В последующие дни в регионе прогнозируют осадки преимущественно в виде дождя. Днём по югу области порывы ветра усилятся до 22 м/с. Температура воздуха зафиксируется на уровне - 0…+5 градусов ночью и от +3…+9 градусов днём.



6 и 7 января в Ростовской области не будет существенных осадков. Ветер - 5-10 м/с. Температура ночью - 0…-5, при прояснениях - до -8, днем - до -3…+3.