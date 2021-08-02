Вице-президент Федерации рестораторов: После ограничений в общепите без работы останутся 100 тысяч человек
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев заявил, что из-за закрытия ресторанов и кафе без работы останутся около 100 тысяч человек. Об этом он рассказал на совещании предпринимателей 4 августа.
В связи с новыми ограничениями заведения могут сократить число сотрудников. Иначе на три столика будут работать 10 официантов, которые недополучат чаевые от гостей. «Благодарность» многих клиентов существенно влияет на зарплату обслуживающего персонала. Конечно же, официанту, да и команде поваров, будет невыгодно работать при 30% заполняемости залов. Последуют увольнения. Они приведут и к безработице, и к очередным долговым обязательствам для владельцев бизнеса, что снизит доверие к ресторанам как потенциальных сотрудников, так и инвесторов.
Более того, по мнению эксперта, ресторан - это одно из самых безопасных мест города. В России их посещают всего 1,5%. Более того, Беляев уверен, что ограничения не только не помогут, но и усугубят ситуацию.
- Закрытие ресторанов никак существенно не повлияет на коечный фонд больниц. Это приведет к тому, что люди будут встречаться на частных вечеринках. В формате таких встреч заболевают 64% граждан, - поделился Максим Константинович.
По словам вице-президента, бизнес поддержал постановление власти. Ростовская область - лидер по вакцинации сотрудников. Если закрыть рестораны сейчас, регион накроет лавина банкротства.
Напомним, в Ростове введены новые коронавирусные ограничения. Посещение заведений общепита доступно только людям со справкой о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или переболевшим. И даже эти люди могут заполнять только 30% ресторанов, кафе и столовых.