Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала подписчикам, почему не занимается футболом

Ростовчанка Анастасия Костенко объяснила подписчикам, почему не занимается футболом. Об этом модель рассказала в своем инстаграм-аккаунте.По словам Анастасии, до знакомства со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым она считала, что этот вид спорта - не женское дело. Девушка даже и подумать не могла, что когда-нибудь футбол станет частью ее жизни. Однако теперь модель заинтересовалась не только футболом, но и хоккеем.Также ростовчанка призналась, что стала спокойно относиться к женскому футболу, но сама заниматься им не рискнула бы.- Вот сама я бы не пошла в футбол, не мое это, слишком нежная, - заключила девушка.Мнения подписчиков на заявление Анастасии Костенко разделились. Одни поддержали модель, а другие не согласились с такими выводами.