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Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала подписчикам, почему не занимается футболом

Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала подписчикам, почему не занимается футболом
Ростовчанка Анастасия Костенко объяснила подписчикам, почему не занимается футболом. Об этом модель рассказала в своем инстаграм-аккаунте.

По словам Анастасии, до знакомства со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым она считала, что этот вид спорта - не женское дело. Девушка даже и подумать не могла, что когда-нибудь футбол станет частью ее жизни. Однако теперь модель заинтересовалась не только футболом, но и хоккеем.

Также ростовчанка призналась, что стала спокойно относиться к женскому футболу, но сама заниматься им не рискнула бы.

- Вот сама я бы не пошла в футбол, не мое это, слишком нежная, - заключила девушка.

Мнения подписчиков на заявление Анастасии Костенко разделились. Одни поддержали модель, а другие не согласились с такими выводами.

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