Выплата регионального материнского капитала в Ростовской области продлена ещё на пять лет

Выплата регионального материнского капитала продлена ещё на пять лет. Соответствующее предложение губернатора Ростовской области Василия Голубева поддержали донские депутаты.На внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты единогласно проголосовали за инициативу главы региона.Теперь на выплату могут рассчитывать женщины, родившие или усыновившие третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.Напомним, региональный материнский капитал был введён на Дону с 2012 года. До сих пор правом на его получение пользовались женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года.По словам министра труда и социального развития региона Елены Елисеевой, за время действия данной меры соцподдержки право на получение подтвердили более 40 тысяч семей, из них 16 301 семья уже использовала средства маткапитала.С января 2020 года сумма выплаты составляет 121 287 рублей. Семьи могут направить эти средства на улучшение жилищных условий, в том числе ремонт, лечение и образование ребёнка. На средства маткапитала также можно купить автомобиль, компенсировать расходы на газификацию, водоснабжение, приобретенные товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.