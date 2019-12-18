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Дончанина, находившегося в федеральном розыске, арестовали в Астраханской области

Дончанина, находившегося в федеральном розыске, арестовали в Астраханской области
Жителя Ростовской области, находившегося в розыске за преступления, задержали в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия 19 декабря.

Мужчина совершил преступление, предусмотренное статьями «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Против него было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый скрылся на территории Малодербентовского района. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 42-летнего мужчину. Оказалось, что он скрывался на территории одной из животноводческих стоянок. Дончанин был доставлен в отделение полиции. В скором времени его привезут в Ростовскую область.

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