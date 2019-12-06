В Калмыкии задержали дончанина, находившегося в федеральном розыске



В Юстинском районе Калмыкской Республики задержали уроженца Ростовской области, находившегося в федеральном розыске. 40-летнего дончанина арестовали в начале декабря.



По информации ГУ МВД по Республике Калмыкия, с мая 2019 года мужчина находится в федеральном розыске как осужденное лицо, уклонившееся от исправительных работ. В его отношении жителя Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».



Подозреваемого арестовали и передали сотрудникам донского ГУФСИН.