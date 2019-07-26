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Находившегося около 10 лет в федеральном розыске мужчину задержали в Ростовской области

Находившегося около 10 лет в федеральном розыске мужчину задержали в Ростовской области
В Ростовской области задержали мужчину, долгое время находившегося в федеральном розыске. Об этом рассказали 30 июля в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области.

Его поймали на границе с Украиной на пункте пропуска «Донецк». В ходе проверки документов оказалось, что он — житель Незалежной, который с 2010 года находится в федеральном розыске.

Двумя годам ранее он, будучи в Москве, совершил кражу. Затем мужчина сразу покинул страну, пока его не объявили в розыск.

В ведомстве добавили, что беглец задержан и передан правоохранителям. Ему грозит от пяти лет лишения свободы.

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