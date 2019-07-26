Находившегося около 10 лет в федеральном розыске мужчину задержали в Ростовской области



В Ростовской области задержали мужчину, долгое время находившегося в федеральном розыске. Об этом рассказали 30 июля в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области.



Его поймали на границе с Украиной на пункте пропуска «Донецк». В ходе проверки документов оказалось, что он — житель Незалежной, который с 2010 года находится в федеральном розыске.



Двумя годам ранее он, будучи в Москве, совершил кражу. Затем мужчина сразу покинул страну, пока его не объявили в розыск.



В ведомстве добавили, что беглец задержан и передан правоохранителям. Ему грозит от пяти лет лишения свободы.