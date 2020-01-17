На трассе в Калмыкии задержали жителя Ростовской области, находящегося в федеральном розыске



На трассе в Калмыкии задержали дончанина, находящегося в розыске. Об этом 20 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД республики.



По предварительным данным, 19 января на 320-м километре федеральной автодороги Р-216 полицейские остановили машину. Пассажиром оказался 49-летний мужчина из Ростовской области. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за совершение преступления по статье «Оскорбление представителя власти».



- В настоящее время разыскиваемый доставлен в отделение полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска - службе УФСИН Ростовской области, - сообщили в ведомстве.



В пресс-службе отметили, что в тот же день калмыкские правоохранители задержали мужчину из Кетченеровского района. Злоумышленника разыскивали за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.