Дончанам разъяснили, при каких условиях можно ехать на дачу на майских праздниках
В период самоизоляции для жителей Ростовской области острым остаётся вопрос: можно ли ехать на дачу? Попасть на свои загородные участки они хотят не только для того, чтобы отдохнуть на майские праздники, но и чтобы продолжить вести своё хозяйство. Для многих огород является источником если не прибыли, то пропитания. Сейчас, когда наконец наступило тепло, дачникам нужно полоть грядки, высаживать рассаду, чтобы к лету получить урожай овощей.
Ранее в правительстве Ростовской области сообщили, что ездить на дачи запрещено. Это не является уважительной причиной для выхода из дома, и нарушителей могли оштрафовать сотрудники полиции. Более того, в Ростове даже отменили практически весь транспорт до садовых товариществ. Однако на пресс-конференции 30 апреля губернатор Василий Голубев разъяснил, что выезд на дачу всё-таки возможен, но при определённых условиях.
- На дачи и садовые участки нужно ехать, если вы не можете отложить поездку по каким-то обстоятельствам, - сообщил глава региона. - Нужно ехать только семейным кругом. Нельзя допускать застолий с большим количеством людей.
В правительстве пояснили, что перемещаться к месту расположения дачи могут только члены семьи, проживающие вместе. В случае, если огородников остановит полиция, это можно будет доказать, показав прописку в паспорте. Также с собой необходимо взять документы на дачу, при их отсутствии дончанам выпишут штраф за нарушение самоизоляции.
Rostov.ru ранее сообщал, что на территориях, где сосредоточены дачные участки, в майские праздники усилят патрулирование. Полицейские также будут проверять места отдыха (водоемы, туристические стоянки и прочее).