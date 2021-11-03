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Дон обновил рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Дон обновил рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Ростовская область обновила максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки. В пятницу, 5 ноября, коронавирус диагностировали у 650 жителей региона, информирует правительство.

Больше всего болеют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Почти такую же долю составляют дончане в возрасте от 46 до 65 лет. Реже подхватывают инфекцию пенсионеры и дети. Меньше всего – пожилые.

Лечатся в ковидных госпиталях сейчас 6 366 жителей, амбулаторно – 11 199. В тяжелом состоянии, на инвазивной вентиляции легких, находится 51 пациент, на кислородной поддержке – 399.
Фото: Алексей Бойко
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