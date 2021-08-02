Ростовская область снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Ростовская область снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. На 4 августа на Дону выявили 449 инфицированных. С начала пандемии опасную болезнь подхватили больше 111 тысяч человек. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона.
По данным специалистов, чаще всего заражаются молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, больше 40% от общего числа заболевших. Больше 30% случаев - заразившиеся в возрастной группе от 46 до 65 лет. Меньше всего инфицированных старше 80 лет, их всего 4%.
Первую дозу прививки за прошедшие сутки ввели 13 869 человек. Полную вакцинацию прошли 19 896 жителей Ростовской области. Всего за весь период пандемии желанные антитела с помощью прививки получили 806 тысяч человек.
Напомним, с 4 августа на Дону действуют новые коронавирусные ограничения. Люди без ПЦР-теста или антител больше не могут посещать государственные службы и заведения общепита. Кроме того, полностью запрещены зрители на спортивных мероприятиях, посещение бань и саун, а также концерты и многое другое.