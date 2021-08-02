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Ростовская область снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Ростовская область снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Ростовская область снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. На 4 августа на Дону выявили 449 инфицированных. С начала пандемии опасную болезнь подхватили больше 111 тысяч человек. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона.

По данным специалистов, чаще всего заражаются молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, больше 40% от общего числа заболевших. Больше 30% случаев - заразившиеся в возрастной группе от 46 до 65 лет. Меньше всего инфицированных старше 80 лет, их всего 4%.

Первую дозу прививки за прошедшие сутки ввели 13 869 человек. Полную вакцинацию прошли 19 896 жителей Ростовской области. Всего за весь период пандемии желанные антитела с помощью прививки получили 806 тысяч человек.

Напомним, с 4 августа на Дону действуют новые коронавирусные ограничения. Люди без ПЦР-теста или антител больше не могут посещать государственные службы и заведения общепита. Кроме того, полностью запрещены зрители на спортивных мероприятиях, посещение бань и саун, а также концерты и многое другое.

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