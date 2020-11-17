На Дону по числу новых зараженных COVID-19 лидируют люди до 65 лет

В Ростовской области больше трети новых зараженных коронавирусом составили люди от 46 до 65 лет. Об этом 19 ноября сообщило региональное правительство.За последние 24 часа врачи донского региона выявили 307 случаев заболеваний COVID-19. Из них 121 пациент относится к возрастной категории от 46 до 65 лет (39,4%). На втором месте по количеству новых зараженных находится молодежь от 18 до 45 лет - 89 человек, или 29%. Диагноз коронавирус получили 73 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет (23,8%).Также за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили пожилые люди старше 80 лет (21 человек, или 6,8%) и трое детей.Всего в Ростовской области медики выявили коронавирус у 36523 человек, из которых 1131 пациент не смог побороть болезнь. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 10 мужчин в возрасте от 55 до 89 лет и восемь женщин от 56 до 88 лет.