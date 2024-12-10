Дом на Шаумяна, где ранее жила Ирина Аллегрова, отремонтируют к 2032 году

Фото: Дондей

В доме на улице Шаумяна, 13, где жила Ирина Аллегрова, проведут капитальный ремонт. Это здание, расположенное в центре Ростова-на-Дону.История с якобы аварийным домом началась в октябре этого года. Власти города сообщили жильцам, что здание будет снесено. Это стало неожиданностью для многих жителей, особенно для пожилых людей, которые прожили здесь долгие годы и не планировали переезжать.Жители выступили против сноса и отказались покидать свои квартиры. Главный по дому собрал подписи жильцов и передал их в администрацию Ленинского района. В результате чиновники согласились провести капитальный ремонт здания.Как следует из документа «ЖЭУ-61», в доме будут проведены ремонтные работы. В частности, в 2025 году планируется заменить лифт, а в 2026 году — отремонтировать крышу.Также в планах на 2032 год — ремонт электроснабжения, а на 2027 год — ремонт газоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения. Кроме того, в 2032 году планируется укрепить фундамент и фасад здания.Любопытно, почему решили ремонтировать фундамент в самую последнюю очередь. Неизвестно, достоит ли дом до этого времени.Здание, расположенное на улице Шаумяна, было возведено в 1911 году. Оно представляет собой памятник архитектуры и является одним из самых примечательных строений дореволюционного Ростова. В 2018 году здание было включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание известно своими именитыми жильцами. среди которых были писатели, врачи и популярная исполнительница Ирина Аллегрова.