Капремонт обещают провести в вековом доме Ростова, где жила Ирина Аллегрова

- Передали протокол в администрацию. Сотрудник ЖКХ в администрации пообещала нам организовать встречу с вышестоящей инстанцией по поводу укрепления фундамента. Обещали поддержку в этом вопросе, - прокомментировал Сергей.

Очередное собрание состоится в ближайшее время, на нем обсудят сроки капремонта.



Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в старинном здании на улице Шаумяна, где раньше жила Ирина Аллегрова, обещают провести масштабный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Об этом рассказал Сергей, проживающий в многоквартирном доме.В начале октября жители дома № 13, который уже давно вызывает беспокойство, смогли отстоять, чтобы дом не был снесён. Администрация Ленинского района хотела признать здание аварийным, расселить жильцов и снести его. Но люди не согласились с этим решением и отказались покидать свои квартиры.Сергей, старший по дому, организовал сбор подписей среди жильцов и передал их в администрацию района 25 ноября. Через некоторое время был получен ответ.Дом был построен в 1911 году. Вероятно, с тех пор ремонт не проводился. В 2018 году здание было признано объектом культурного наследия регионального значения.Это здание знаменито своими обитателями. В нём проживал Александр Фадеев, известный писатель. Также здесь жила Сабина Шпильрейн, уроженка Ростова, и её супруг Павел Шефтель. В числе жителей дома были и другие выдающиеся личности. Среди них — Владимир Фоменко, писатель, а также врачи Сабсовичи, которые вместе с Чеховым учились в гимназии. Их внук, Александр Ревич, тоже был поэтом, уроженцем Ростова-на-Дону. Ещё одна известная поэтесса — Елена Нестерова.Кроме того, в этом доме провела своё детство Ирина Аллегрова, известная российская певица.