Должность замглавы администрации Волгодонска заняла Наталья Тищенко

Фото: Администрация Волгодонска

Замглавы администрации Волгодонска по вопросам экономики назначена Наталья Тищенко. Она сменила на должности Игоря Столяра, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело.Наталья Тищенко родом из города Морозовска. У нее есть высшее экономическое образование и многолетний опыт работы на различных предприятиях региона. В администрации Волгодонска Наталья начала работать в 2018 году. Тогда она возглавила отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства.Напомним, предыдущего замглавы администрации Волгодонска по экономике Игоря Столяра уволили 16 мая. Перед праздничными выходными бывший чиновник оказался под следствием из-за того, что скрыл вид на жительства в Германии.