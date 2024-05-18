Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Должность замглавы администрации Волгодонска заняла Наталья Тищенко

Должность замглавы администрации Волгодонска заняла Наталья Тищенко
Замглавы администрации Волгодонска по вопросам экономики назначена Наталья Тищенко. Она сменила на должности Игоря Столяра, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело.

Наталья Тищенко родом из города Морозовска. У нее есть высшее экономическое образование и многолетний опыт работы на различных предприятиях региона. В администрации Волгодонска Наталья начала работать в 2018 году. Тогда она возглавила отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства.

Напомним, предыдущего замглавы администрации Волгодонска по экономике Игоря Столяра уволили 16 мая. Перед праздничными выходными бывший чиновник оказался под следствием из-за того, что скрыл вид на жительства в Германии.
Фото: Администрация Волгодонска
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.