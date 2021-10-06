В Ростове экс-министр информационных технологий сбил на машине девочку

Бывший министр информационных технологий и связи Ростовской области сбил на люксовой иномарке несовершеннолетнюю девочку. Авария произошла утром 7 октября на улице Малюгиной.По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем машины в районе дома № 30 сбил девочку, которая шла по тротуару. В результате ДТП 13-летний ребенок получил травму голени и был доставлен в отделение травматологии одной из ростовских больниц.Как сообщил источник Rostov.ru, за рулем автомобиля сидел бывший министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Корреспондент обратился к Герману Анатольевичу за комментарием, однако получить его не удалось.Герман Лопаткин родился в Нахичевани в 1971 году. Окончил несколько вузов. Лопаткин занимал должности от инструктора первой категории в Ростовском областном Совете «Динамо» до различных руководящих должностей в правительстве Ростовской области. С 2012-го по 2021 год занимал должность министра информационных технологий и связи Ростовской области. С 2021 года министерство информационных технологий и связи возглавляет 38-летний уроженец Батайска Евгений Полуянов. Ранее он занимал должность замгендиректора корпорации - директора южного IT-парка. Лопаткин же занял пост заместителя директора филиала РТРС.Удостоен медалей Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени и МЧС России «За усердие», знака отличия «За безупречную службу».