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В Ростове экс-министр информационных технологий сбил на машине девочку

В Ростове экс-министр информационных технологий сбил на машине девочку
Бывший министр информационных технологий и связи Ростовской области сбил на люксовой иномарке несовершеннолетнюю девочку. Авария произошла утром 7 октября на улице Малюгиной.

По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем машины в районе дома № 30 сбил девочку, которая шла по тротуару. В результате ДТП 13-летний ребенок получил травму голени и был доставлен в отделение травматологии одной из ростовских больниц.

Как сообщил источник Rostov.ru, за рулем автомобиля сидел бывший министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Корреспондент обратился к Герману Анатольевичу за комментарием, однако получить его не удалось.

Герман Лопаткин родился в Нахичевани в 1971 году. Окончил несколько вузов. Лопаткин занимал должности от инструктора первой категории в Ростовском областном Совете «Динамо» до различных руководящих должностей в правительстве Ростовской области. С 2012-го по 2021 год занимал должность министра информационных технологий и связи Ростовской области. С 2021 года министерство информационных технологий и связи возглавляет 38-летний уроженец Батайска Евгений Полуянов. Ранее он занимал должность замгендиректора корпорации - директора южного IT-парка. Лопаткин же занял пост заместителя директора филиала РТРС.

Удостоен медалей Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени и МЧС России «За усердие», знака отличия «За безупречную службу».
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