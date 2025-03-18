Министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов уволен с должности

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В Ростовской области уволен министр цифрового развития Евгений Полуянов. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства региона.Соответствующий указ подписан главой региона Юрием Слюсарем 18 марта. Евгений Полуянов будет освобожден от должности с 21 марта. Причина ухода с поста — расторжение трудового договора по инициативе работника.Евгений Полуянов занимал должность регионального министра цифрового развития, информационных технологий и связи с декабря 2020 года.Исполнение обязанностей министра возложено на Алексея Алёхина, заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи.Напомним, что утром 17 февраля сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Евгения Полуянова и его заместителей. По предварительным данным, мероприятия были проведены в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.