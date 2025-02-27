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Два заместителя министра цифрового развития донского региона покинули свои должности

Два заместителя министра цифрового развития донского региона покинули свои должности
Два заместителя министра цифрового развития донского региона покинули свои должности. Информацию об этом подтвердили в правительстве Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, Кирилл Дьячкин и Сергей Бондаренко 26 февраля освобождены от своих должностей в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. На должности заместителей министра информационных технологий и связи Ростовской области оба были назначены в 2014 году.

Напомним, 17 февраля в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области проводились обыски. Как сообщает портал DonDay, сотрудники правоохранительных органов пришли к Евгению Полуянову и его заместителям.
Фото: Правительство Ростовской области
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