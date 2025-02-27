Фото: Правительство Ростовской области

Два заместителя министра цифрового развития донского региона покинули свои должности. Информацию об этом подтвердили в правительстве Ростовской областиКак уточнили в ведомстве, Кирилл Дьячкин и Сергей Бондаренко 26 февраля освобождены от своих должностей в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. На должности заместителей министра информационных технологий и связи Ростовской области оба были назначены в 2014 году.Напомним, 17 февраля в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области проводились обыски. Как сообщает портал DonDay, сотрудники правоохранительных органов пришли к Евгению Полуянову и его заместителям.