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Доходный дом Лисицына в Ростове сдадут в аренду под офисы

Доходный дом Лисицына в Ростове сдадут в аренду под офисы

Доходный дом Лисицына в Ростове сдадут в аренду под офисы. Здание является объектом культурного наследия. Информацию об этом сообщили в администрации города 5 августа.

Известно, что этот угловой дом купил предприниматель Лисицын в 1914 году. В 1916-м в здании был произведён крупный ремонт. Однако прибыли он так и не принёс.

С приходом советской власти дом отобрали. О дальнейшей судьбе купца неизвестно. Позже здание несколько раз отреставрировали. Сейчас в доме сдаются пять комнат и подвал. Общая площадь для аренды - 87,8 кв. метра. Аукцион 23 августа проведёт управление казной города. Заявки начали принимать ещё месяц назад.

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