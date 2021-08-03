Доходный дом Лисицына в Ростове сдадут в аренду под офисы. Здание является объектом культурного наследия. Информацию об этом сообщили в администрации города 5 августа.Известно, что этот угловой дом купил предприниматель Лисицын в 1914 году. В 1916-м в здании был произведён крупный ремонт. Однако прибыли он так и не принёс.С приходом советской власти дом отобрали. О дальнейшей судьбе купца неизвестно. Позже здание несколько раз отреставрировали. Сейчас в доме сдаются пять комнат и подвал. Общая площадь для аренды - 87,8 кв. метра. Аукцион 23 августа проведёт управление казной города. Заявки начали принимать ещё месяц назад.