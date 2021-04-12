В Ростове старинные дома сдадут под офисы

В Ростове дома со статусом объектов культурного наследия сдадут под офисы. Открытый аукцион на заключение договоров аренды помещений состоится 11 мая, сообщили в администрации города.Здания, в которых будут сдавать помещения, расположены на улице 1-й Майской, 2/28 (особняк Сагировых, в котором размещался зимний клуб приказчиков) и в переулке Газетном, 54 (доходный дом В. С. Роева или М. Г. Бабиевой). Оба дома построены в конце XIX века.Разработка проекта полутороэтажного особняка хлебопромышленника Сагирова присваивается архитектору Нахичевани-на-Дону Николаю Дурбаху. Через 30 лет после строительства в нем открыли один из первых синематографов в городе. После ВОВ особняк утратил часть лепного декора и навес над входом. Позже там изменили планировку и сделали новый вход. А после ремонта в 1999 году у здания изменилась и цветовая гамма. Однако сочетание элементов классицизма и барокко осталось практически нетронутым.Двухэтажный доходный дом купца Владимира Роева в Газетном переулке почти не изменился. В его оформлении использовали штукатурный декор, характерный для неоклассического направления эклектики. За минувший век в здании заменили дверные полотна и балконы. А оконные переплеты оказались частично утрачены.Сейчас часть этих зданий уже арендуют. В частности, в переулке Газетном открыты два бара и продуктовый магазин, а на 1-й Майской - большая кондитерская.