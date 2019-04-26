Доход жены губернатора Ростовской области в 2018 году составил почти 50 миллионов рублей



Опубликованы данные о доходах губернатора Ростовской области Василия Голубева и членах его семьи.



Так, за 2018 год глава донского региона заработал 6 млн 717 тыс. руб., что на 326 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. При этом супруга губернатора – Ольга Голубева задекларировала сумму в 49 млн 285 тыс. руб. По сравнению с предыдущим отчетным годом, доход первой леди увеличился более чем на миллион рублей.



Согласно опубликованным сведениям, в собственности у главы региона земельный участок площадью 1670 кв. м., жилые дома площадью 476 кв.м., 357 кв. м. с участком на 1600 кв. м. и 120 кв. м. с земельным участком 970 кв. м. Донской губернатор также владеет летней кухней площадью 27 кв. м. Личного автомобиля в собственности у Василия Голубева нет.



Супруга главы региона владеет земельными участками общей площадью 13 тыс. кв. м., три жилых дома площадью 544, 158 и 17,3 кв. м. В долевом пользовании находятся два нежилых здания (6 000 кв. м. и 105 кв.м.). По-прежнему Ольга Голубева передвигается на «Ауди Q5».



Отметим, что доход главы донского региона Василия Голубева из года в год практически не меняется. Так, если в 2018 году он заработал 6,7 млн руб., то в 2017 году – 6,3 млн руб., а в 2016-м – 6,9 млн руб.



Заработок Ольги Голубевой, напротив, не такой стабильный. Если в прошлом году она заработала на миллион больше, чем в 2017 году, то по сравнению с 2015-м её доход снизился почти на 50 млн руб.

