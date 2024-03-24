Дочь пропавшей семьи из Ростовской области при теракте оформит опеку над сестрой
Старшая дочь Виктории Ч. из Ростовской области, пропавшей во время теракта, будет оформлять опеку над младшей сестрой. Об этом 24 марта сообщил DonDay.ru.
Соцслужбы связались со взрослыми детьми Виктории Ч. из Таганрога. Они сообщили, что нужно взять опеку над маленькой Василисой, пока родители числятся без вести пропавшими.
— Обещали, что не заберут сестру и помогут оформить все, — цитирует DonDay Ангелину.
Мать девочки, 44-летняя Виктория, вместе с мужем и 12-летним сыном перестали выходить на связь после теракта в «Крокус Сити Холле». Семья выбралась на концерт группы «Пикник». Когда началась стрельба, женщина рассказала родным, что ушла из концертного зала. С тех пор о судьбе многодетной мамы, ее сына и супруга ничего не известно.