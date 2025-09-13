В Ростовской области в реке утонул 71-летний рыбак
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошла трагедия: 12 сентября в реке Сухой Еланчик погиб 71-летний мужчина, занимавшийся рыбной ловлей.
Согласно информации, полученной от областного управления МЧС, тело пожилого человека было найдено спасателями неподалеку от хутора Ковыльный. Извлеченный из воды труп был передан сотрудникам компетентных служб.
В настоящее время проводится расследование для установления причин и обстоятельств гибели рыбака.