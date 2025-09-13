Новости
В Ростове при столкновении двух авто пострадал 39-летний мужчина

В Ростове-на-Дону при столкновении двух легковых автомобилей получил травмы 39-летний мужчина. Авария произошла сегодня, 13 сентября, на улице Красноармейской.

По имеющейся информации, водитель автомобиля марки "Инфинити", осуществляя поворот в левую сторону, на проспект Семашко, совершил столкновение с транспортным средством "Шкода Октавия", под управлением 46-летнего автомобилиста.

В областной автоинспекции сообщили, что в результате столкновения травмы получил пассажир автомашины "Шкода Октавия".
Фото: соцсети
