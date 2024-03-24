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У семьи пропавших из Ростовской области при теракте взяли тесты ДНК

У семьи пропавших из Ростовской области при теракте взяли тесты ДНК
Семья пропавших из Ростовской области сдала тесты ДНК и написала заявление в полицию. Как сообщил DonDay.ru, результаты анализов помогут найти Викторию Ч. с 41-летним мужем и 12-летним сыном.

Напомним, 44-летняя женщина с семьей приехала на концерт группы «Пикник». В день трагедии они находились в концертном зале ТЦ «Крокус Сити Холл». Когда началась стрельба, Виктория позвонила домой и сказала, что выбралась из зала. С тех пор никто из них не выходил на связь.

Родственники надеются, что они найдутся живыми. Однако за двое суток информации о пропавших не появилось. В моргах и больницах их нет, среди неопознанных старшие дочери Виктории тоже не нашли родных.
Фото: DonDay.ru.
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