В связи с надвигающимися заморозками на Дону объявлено экстренное предупреждение

В связи с надвигающимися заморозками в Ростовской области объявлено экстренное предупреждение. Об этом информирует областное управление МЧС.Согласно информации ведомства, в ночные и утренние часы 14, 15 и 16 сентября ожидается понижение температуры до -2 градусов. Наиболее вероятное время заморозков - с 03:00 до 05:00 14 сентября, а также во второй половине ночи и утром в последующие дни.Населению Ростовской области настоятельно рекомендуется принять необходимые меры для защиты урожая и имущества от потенциального ущерба, вызванного низкими температурами.