Уроженка Ростовской области показала последние кадры перед терактом «Крокус сити Холле»

Фото: Дондей.

Уроженка Ростовской области сняла на камеру последние мгновения перед терактом в «Крокус сити Холле». Вместе с мужем и сыном 44-летняя Виктория Ч. пришла на концерт группы «Пикник».Как сообщает портал Donday, в кадре Виктория уже находится в концертном зале. Места семьи находятся далеко от сцены, что говорит о том, что во время начала стрельбы они могут успеть покинуть площадку. Несмотря на все усилия родных, они до сих пор считаются без вести пропавшими. Близкие не теряют надежду найти их и просят оказать любую информационную поддержку. Возможно, кто-то видел Викторию и ее сына, выбегающими из зала. Любая информация может быть полезна.Страшная трагедия потрясла всю Россию 22 марта. Неизвестные ворвались в здание концертного зала и устроили массовую стрельбу. В результате теракта погибли около сотни человек, еще столько же пострадали, много без вести пропавших.В Ростовской области из-за теракта отменены все мероприятия, в торговых центрах усилена охрана. 24 марта объявлен днем общенационального траура.