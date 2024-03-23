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Уроженка Ростовской области показала последние кадры перед терактом «Крокус сити Холле»

Уроженка Ростовской области показала последние кадры перед терактом «Крокус сити Холле»
Уроженка Ростовской области сняла на камеру последние мгновения перед терактом в «Крокус сити Холле». Вместе с мужем и сыном 44-летняя Виктория Ч. пришла на концерт группы «Пикник».

Как сообщает портал Donday, в кадре Виктория уже находится в концертном зале. Места семьи находятся далеко от сцены, что говорит о том, что во время начала стрельбы они могут успеть покинуть площадку. Несмотря на все усилия родных, они до сих пор считаются без вести пропавшими. Близкие не теряют надежду найти их и просят оказать любую информационную поддержку. Возможно, кто-то видел Викторию и ее сына, выбегающими из зала. Любая информация может быть полезна.

Страшная трагедия потрясла всю Россию 22 марта. Неизвестные ворвались в здание концертного зала и устроили массовую стрельбу. В результате теракта погибли около сотни человек, еще столько же пострадали, много без вести пропавших.

В Ростовской области из-за теракта отменены все мероприятия, в торговых центрах усилена охрана. 24 марта объявлен днем общенационального траура.
Фото: Дондей.
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