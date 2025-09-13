Фото: Азимут

Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты из аэропорта в Краснодаре. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.С 17 сентября можно будет улететь в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван. Продажа авиабилетов открыта. Авиабилеты по минимальным тарифам доступны на официальном сайте авиакомпании Азимут.Напомним, что аэропорты Ростова-на-Дону и Краснодара приостановили работу 24 февраля 2022 года, как и еще ряд воздушных гаваней на юге и в приграничных областях России. Это доставляло ряд неудобств жителям юга. Люди путешествовали пересадками.Отметим, что в этом году на Кубани также возобновил работу аэропорт в Геленджике – итого у соседей работают три воздушные гавани: в Сочи, Краснодаре и Геленджике. Закрытыми остаются аэропорты в Ростове-на-Дону, Анапе, Белгороде, Воронеже, Курске, Брянске, Липецке, Симферополе.