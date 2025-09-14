Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксайском районе едва не сгорел частный дом

В Аксайском районе едва не сгорел частный дом
В Аксайском районе 13 сентября в поселке Янтарном случилось чрезвычайное происшествие – возгорание частного домовладения.

Вечером огонь охватил жилой дом. Согласно предварительным данным, в момент начала пожара в здании никого не было. Жители близлежащих домов заметили интенсивное пламя и сообщили о случившемся в пожарную службу.

- Удалось полностью потушить возгорание на территории беседки, площадь которой составляла 21 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе МБУ АР "УПЧС". К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: МБУ АР УПЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.