В Аксайском районе едва не сгорел частный дом

Фото: МБУ АР УПЧС

В Аксайском районе 13 сентября в поселке Янтарном случилось чрезвычайное происшествие – возгорание частного домовладения.Вечером огонь охватил жилой дом. Согласно предварительным данным, в момент начала пожара в здании никого не было. Жители близлежащих домов заметили интенсивное пламя и сообщили о случившемся в пожарную службу.- Удалось полностью потушить возгорание на территории беседки, площадь которой составляла 21 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе МБУ АР "УПЧС". К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.