Аналитики предсказывают неудачу «Ростову» в домашнем матче против ЦСКА

Аналитики предсказывают неудачу «Ростову» в домашнем матче против ЦСКА, который пройдет 14 сентября в рамках 8-го тура РПЛ.

Московский клуб занимает вторую строчку в чемпионате, в то время как ростовчане борются за выживание. Из десяти стартовых игр сезона, учитывая матчи РПЛ и Кубка, «Ростов» потерпел поражение в семи. В рамках первенства южане смогли одержать лишь одну победу в семи турах. Несмотря на трудности, команда Альбы демонстрирует признаки улучшения, что было видно в играх против «Локомотива» и «Ахмата», хотя нерешенные вопросы в игре все еще присутствуют.

Очевидно, что «армейцы» постараются использовать эти слабости.

ЦСКА, в свою очередь, не уступал в основное время ни в одном из 11 матчей сезона во всех турнирах. Более того, в последний день трансферного окна столичный клуб усилился новыми перспективными футболистами. Однако специалисты отмечают, что линия защиты у команды пока не выглядит безупречной.

Предполагается, что «Ростову» удастся поразить ворота соперника, но ЦСКА ответит двумя голами.

Таким образом, ожидаемый результат матча – победа ЦСКА со счетом 1:2.
Фото: ФК Ростов
