Двое подростков на самокате погибли в ДТП в Волгодонске

Фото: УГИБДД РО

В Волгодонске Ростовской области трагическое дорожное происшествие унесло жизни двух подростков: водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд, повлекший их мгновенную смерть. Инцидент произошел на улице Строителей 12 сентября.По имеющейся информации, две девушки, которым было по 17 лет, двигались на электросамокате через дорогу. Согласно предварительным данным, они пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на большой скорости иномарка выехала на перекресток и совершила столкновение с подростками. За рулем транспортного средства находился 22-летний молодой человек.- Вследствие дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние скончались до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.На следующий день водителя задержали. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».