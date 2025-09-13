Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» решил больше не подписывать новых игроков в текущее трансферное окно. В преддверии нового сезона команда ограничилась подписанием всего пяти футболистов, один из которых — иностранный легионер. В состав клуба вошли Тимур Сулейманов, Дмитрий Чистяков, Александр Тарасов, Давид Семенчук и Ибрагим Мафус Аджаса.В то время как другие клубы РПЛ активно вели трансферную деятельность в период с 20 июня по 12 сентября, «Ростов» оставался в стороне. Болельщики ожидали, что команда усилится новыми игроками, способными помочь ей выбраться из затяжной серии поражений. Однако этого так и не произошло. Причины бездействия руководства клуба остаются неясными: возможно, не удалось найти подходящих футболистов или потенциальные новички отказались выступать за «Ростов».На данный момент ситуация не внушает оптимизма. «Ростов» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав всего пять очков и одержав лишь одну победу в семи матчах. Это свидетельствует о неудачном старте сезона-2025/26. Некоторые аналитики связывают неудачи команды с уходом опытных игроков, таких как Николай Комличенко и Максим Осипенко. Также отмечается, что новые игроки ещё не адаптировались к требованиям и возможностям команды, и потенциал некоторых из них пока не раскрыт.Чаще всего на поле выходит Тимур Сулейманов, а остальные игроки остаются на скамейке запасных. Остается неясным, как «Ростов» сможет преодолеть кризис. Вероятно, главный тренер команды Джонатан Альба разработает новую тактику, но многие сомневаются в её результативности.Важно отметить, что трансферное окно уже закрыто, но у клуба остаётся ещё две недели, чтобы подписать свободных агентов и усилить состав.