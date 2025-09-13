Пробка в 15 километров растянулась на трассе М-4 Дон в Ростовской области
Утром 13 сентября «Яндекс.Карты» зафиксировали колоссальную пробку на автомагистрали М-4 «Дон», скопившуюся в Октябрьском районе Ростовской области.
В окрестностях Новоперсиановки образовался затор длиной в 15 километров. Автомобилистов известили об осложнении дорожной обстановки в указанном месте.
Региональная госавтоинспекция советует воспользоваться объездным маршрутом, начиная с 1000-го километра трассы: свернуть в сторону Новочеркасска; проехать через Каменоломни и Персиановку; затем по улице Баклановской вернуться на федеральную трассу М-4 «Дон».
Причины возникновения пробки неизвестны. Предположительно, виной всему серьезная автомобильная авария.