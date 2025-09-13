В Ростовской области в аварии с участием «Лады Приоры» пострадала 15-летняя школьница
В Ростовской области авария с участием «Лады Приоры» привела к травмам 15-летней девушки. Инцидент произошел 12 сентября в Аксайском районе.
Как уточнили информацию в региональной Госавтоинспекции, 31-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, двигаясь по крайней правой полосе, совершила столкновение с припаркованным минивэном «Крайслер Таун».
В результате столкновения несовершеннолетняя пассажирка «Лады Приоры» получила травмы и была госпитализирована.