Родные разыскивают без вести пропавшую пенсионерку в Ростовской области

Фото: ЛизаАлерт

В Волгодонском районе Ростовской области разыскивают 71-летнюю Анну Дмитриенко, пропавшую без вести. Информация о том, где она находится, отсутствует с 10 сентября текущего года.В указанный день пожилая женщина покинула свой дом, расположенный в хуторе Рябичев, и до настоящего времени не вернулась. Подчеркивается, что ей требуется специализированная медицинская помощь.Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.В день исчезновения на пенсионерке было надето коричневое пальто, цветастая блузка, тёмные лосины и синие тапочки.Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам экстренных служб: 112 или 8 (800) 700-54-52.