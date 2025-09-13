Новости
Родные разыскивают без вести пропавшую пенсионерку в Ростовской области

В Волгодонском районе Ростовской области разыскивают 71-летнюю Анну Дмитриенко, пропавшую без вести. Информация о том, где она находится, отсутствует с 10 сентября текущего года.

В указанный день пожилая женщина покинула свой дом, расположенный в хуторе Рябичев, и до настоящего времени не вернулась. Подчеркивается, что ей требуется специализированная медицинская помощь.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

В день исчезновения на пенсионерке было надето коричневое пальто, цветастая блузка, тёмные лосины и синие тапочки.

Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам экстренных служб: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
