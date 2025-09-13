Спортсмены Дона приходят на избирательные участки с семьями

Фото: соцсети

Спортсмены Ростовской области проявляют высокий интерес к проходящим в регионе выборам. На избирательные участки приходят в команде своих родных и близких. И предлагают последовать их примеру и другим жителям региона.Заслуженный мастер спорта России по гандболу, чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер чемпионата мира по гандболу 2019 года в Японии, серебряный призер Олимпийских игр 2021 года в Токио Владлена Бобровникова старается не пропускать ни одни выборы. Сегодня пришла на свой УИК с семьей – мужем, детьми и мамой.- Я считаю, что каждый из нас должен обязательно пойти на выборы, выполнить свой гражданский долг. Это выбор каждого, и от этого маленького, на первый взгляд, выбора зависит наше благополучие, благополучие наших детей, - отметила Владлена Бобровникова. - Приходите с семьей! Для меня еще с детства выборы - это праздник. Шариками все украшено, люди красивые. Позитивные воспоминания. Меня родители постоянно брали на выборы, поэтому мы всегда тоже дочь берем с собой. Уставшие, не уставшие, но мы всегда ходим на выборы все вместе.Со своим выбором определился и заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, чемпион Олимпийских игр 2000 года в г. Сиднее (Австралия), бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в г. Афинах (Греция), президент Федерации спортивной борьбы Ростовской области Вартерес Самургашев.- Решается судьба нашего региона. Не упустите возможность сделать осознанный выбор! Я свой голос отдал. Выбор сделан. Важно не остаться в стороне, - рассказал на своей странице в соцсетях Вартерес Самургашев.Напомним, с 12 по 14 сентября в Ростовской области проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов. К 15 часам 13 сентября в регионе уже проголосовали более 35% избирателей. За ходом голосования следят около 13 тысяч наблюдателей, свыше четырех тысяч из них направлены на участки штабом независимого наблюдения, который начал работать в донской столице утром 12 сентября.