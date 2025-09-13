Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водителя, учинившего смертельное ДТП в Волгодонске заключили под стражу

Водителя, учинившего смертельное ДТП в Волгодонске заключили под стражу
В городе Волгодонске Ростовской области, виновник аварии со смертельным исходом заключён под стражу. Информацию об этом предоставили в областном управлении МВД.

Согласно данным, 12 сентября трагический инцидент произошёл на улице Строителей. Две несовершеннолетние девушки, двигались на электросамокате, пересекая проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В это время автомобиль марки «Ауди А6» совершил выезд и наехал на подростков.

В результате полученных повреждений обе девушки скончались на месте происшествия.

По данному факту инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель двух и более человек.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.