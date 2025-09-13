Водителя, учинившего смертельное ДТП в Волгодонске заключили под стражу
В городе Волгодонске Ростовской области, виновник аварии со смертельным исходом заключён под стражу. Информацию об этом предоставили в областном управлении МВД.
Согласно данным, 12 сентября трагический инцидент произошёл на улице Строителей. Две несовершеннолетние девушки, двигались на электросамокате, пересекая проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В это время автомобиль марки «Ауди А6» совершил выезд и наехал на подростков.
В результате полученных повреждений обе девушки скончались на месте происшествия.
По данному факту инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель двух и более человек.