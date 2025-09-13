Водителя, учинившего смертельное ДТП в Волгодонске заключили под стражу

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Волгодонске Ростовской области, виновник аварии со смертельным исходом заключён под стражу. Информацию об этом предоставили в областном управлении МВД.Согласно данным, 12 сентября трагический инцидент произошёл на улице Строителей. Две несовершеннолетние девушки, двигались на электросамокате, пересекая проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В это время автомобиль марки «Ауди А6» совершил выезд и наехал на подростков.В результате полученных повреждений обе девушки скончались на месте происшествия.По данному факту инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель двух и более человек.