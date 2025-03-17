До 1 октября в Ростове объявлен тайм-аут в работе камер из-за грузового каркаса

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Введение ограничений для проезда большегрузов в Ростове стало предметом горячих обсуждений. С 1 января 2025 года водителям грузовиков запрещено движение с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Размер штрафа за нарушение этих ограничений увеличился в 10 раз — с 500 до 5 000 рублей. Водители, недовольные новыми правилами, обратились к общественности с призывом решить проблему завышенных штрафов.Ограничения были направлены на снижение пробок, уровня загазованности, шума и износа дорожного покрытия. Однако на практике грузовой каркас только усугубил проблемы. Под штрафы попали транспортные средства, перевозящие продукты, строительные материалы и другие важные грузы. Система оказалась недостаточно проработанной, что признали и власти. Глава региона Юрий Слюсарь потребовал усовершенствовать систему.Как сообщает DonDay, на встрече главы Ростова Александра Скрябина с редакторами СМИ вопрос грузового каркаса стал одним из ключевых.Он отметил, что каркас необходимо развивать, а бизнес адаптируется со временем. Для этого были найдены компромиссные решения. Так, после выявления проблемы камеры в центре города были переведены в тестовый режим. Это означает, что они фиксируют нарушения, но не записывают их.- Грузовой каркас по внешнему периметру во въезде в город ограничивает въезд в часы пик. Это работает эффективно и продолжает работать, - подчеркнул Александр Скрябин.Александр Скрябин сообщил, что до 1 октября введен временный режим с отключением камер. За этот срок планируется создать систему для фильтрации компаний и транспортных средств, въезжающих в город.- Проблема в том, что информация с этих камер попадает в федеральную сеть и автоматически зачисляются штрафы. Нам нужно создать этот промежуточный уровень. Это экспериментальная история, - подчеркнул глава города.