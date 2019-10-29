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Житель Ростова просит запретить водителям грузовиков ездить по городу днём

Житель Ростова просит запретить водителям грузовиков ездить по городу днём
Ростовчанин предлагает ввести ограничения движения грузовиков. Станислав Ковальчук просит запретить машинам массой более восьми тонн ездить по городу в дневное время. Мужчина разместил соответствующую петицию на городском интернет-портале.

По словам ростовчанина, из-за грузового транспорта на дорогах города образуются пробки, так как автомобили едут довольно медленно, и другие водители часто не могут их объехать. Если водителям большегрузов разрешат двигаться только в период с 6 до 21 часа, это поможет решить ситуацию с заторами на дорогах.

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