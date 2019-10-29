Житель Ростова просит запретить водителям грузовиков ездить по городу днём



Ростовчанин предлагает ввести ограничения движения грузовиков. Станислав Ковальчук просит запретить машинам массой более восьми тонн ездить по городу в дневное время. Мужчина разместил соответствующую петицию на городском интернет-портале.



По словам ростовчанина, из-за грузового транспорта на дорогах города образуются пробки, так как автомобили едут довольно медленно, и другие водители часто не могут их объехать. Если водителям большегрузов разрешат двигаться только в период с 6 до 21 часа, это поможет решить ситуацию с заторами на дорогах.