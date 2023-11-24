Располневший Дмитрий Дибров не ответил репортеру на бестактный вопрос о лишнем весе

Фото: МК.РУ

Дмитрий Дибров жестко ответил репортеру на вопрос о лишнем весе. Кадры опубликовали журналисты МК.RU.Известный ростовчанин пришел на светский вечер со своей семьей. На мероприятие он надел брючный костюм, расписной жилет, рубашку и дорогостоящий крест на шею, который ему подарила жена.Дибров хорошо проводил время в компании друзей, пока репортеры не задали ему провокационный вопрос о лишнем весе.- А вы, месье, худенький все еще? – подчеркнул Дибров. - Кто Вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Ваш папа или ваша мама? Так что стыдитесь!Стоит добавить, что после программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий заметно набрал вес. Часто это замечают и пользователи в комментариях под его фото в личном блоге.Дмитрий Дибров свою известность получил в 2000-х, когда стал ведущим одной из популярных передач. Женат на уроженке Ростова – Полине Дибровой, пара воспитывает троих детей.