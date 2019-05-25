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Для заключенных Ростовской области закупят масло на 14 млн рублей

Для заключенных Ростовской области закупят масло на 14 млн рублей
Региональный ГУФСИН закупит для осужденных сливочное масло более чем на 14 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

В документации указано, что ведомство приобретает 40 тонн коровьего масла. Прописано, что он должно быть свежее, не соленое и с долей жирности не менее 72,5 %.

Стоит отметить, что до этого ГУФСИН по Ростовской области закупил для зеков мяса говядины на 30 миллионов рублей.

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