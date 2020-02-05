В Ростовской области на молоко для заключённых потратят 35 миллионов рублей



Региональное управление ГУФСИН закупит молоко для заключённых на 35 миллионов рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию планируется приобрести 647 тысяч литров молока с массовой долей жирности не менее 2,5%. Стоимость одного литра должна составлять не более 53 рублей. Всего на закупку продукта потратят 35 миллионов 500 тысяч рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.



В технических документах отмечается, что товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 31450-2013.



Поставщика определят в результате конкурса 10 февраля.