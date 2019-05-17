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Для осужденных Ростовской области купят мясо на 30 млн рублей

Для осужденных Ростовской области купят мясо на 30 млн рублей
ГУФСИН по Ростовской области собирается купить для осужденных мяса более чем на 30 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документации, ведомство собирается приобрести 116 тысяч килограммов говядины. Максимальная цена контракта - 37 958 040 рублей.

В документах указывается, что исполнителю нужно поставить мясо в четвертинах. Само мясо должно быть светло-красного или темно-бордового цвета. Указывается, что нельзя, чтобы на частях говядины наличие остатков внутренних органов, спинного мозга, шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, а также наличие льда и снега.

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