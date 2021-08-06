Для ростовчан новая неделя начнется с отключений света

Новая неделя для ростовчан начнется с отключений света. График подачи электричества публикует АО «Донэнерго».В понедельник,обесточены будут следующие адреса:– улица Розы Люксембург;– улица Крайсовпрофовская;– переулок Донбасский;– переулок Клинский;– переулок Сибирский;– улица Стадионная, 10-12;В тот же день -– переулок Полесский, 1-37, 2-20;– Второй переулок, 87-131, 72-134;– переулок Андижанский, 1-33;– переулок Верхоянский, 11-29;– переулок Пятигорский, 3-13, 2-10;– улица Дранко, 1-15;– улица Белгородская, 35-47.обесточены будут переулок Изыскательский, 5А, Радиаторный, 9 и улица Вавилова, 62/1, 64, 67В.Во вторник,света не будет на:– улице Дунаевского, 1-19, 17, 25-27, 2-24, 27Б;– улице Спартаковского, 1-43;– улице Сакко и Ванцетти, 22;– улице Тренева, 20-26, 26/1;– на проспекте Стачки, 20-26, 26/1.В среду,обесточены будут те же дома, что и во вторник в это же время. А с 10:00 до 15:00:– улица Жмайлова, 27, 27а, 27б, 27/1, 25;– улица Малиновского, 38/29, 40, 36/29;– проспект Стачки, 240, 228, 232/34 и 226.В тот же день свет отключат в переулке Хабаровском, 51-97, 30-84, на улицах Турксибской, 51-79, 36-72, Мечникова, 31А, 40, 40А,Б, 82А, 72-108, в переулке Полесском, 29-87, 20-64.В четверг,электричества не будет на проспекте Буденновском, 59, 61/12, на улице Тельмана, 8, 10, 21, 23 и в переулке Островского, 96.