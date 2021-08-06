Для ростовчан новая неделя начнется с отключений света
Новая неделя для ростовчан начнется с отключений света. График подачи электричества публикует АО «Донэнерго».
В понедельник, 9 августа, с 9:00 до 16:00 обесточены будут следующие адреса:
– улица Розы Люксембург;
– улица Крайсовпрофовская;
– переулок Донбасский;
– переулок Клинский;
– переулок Сибирский;
– улица Стадионная, 10-12;
В тот же день - с 9:00 до 18:00:
– переулок Полесский, 1-37, 2-20;
– Второй переулок, 87-131, 72-134;
– переулок Андижанский, 1-33;
– переулок Верхоянский, 11-29;
– переулок Пятигорский, 3-13, 2-10;
– улица Дранко, 1-15;
– улица Белгородская, 35-47.
А с 22:00 до 6:00 обесточены будут переулок Изыскательский, 5А, Радиаторный, 9 и улица Вавилова, 62/1, 64, 67В.
Во вторник, 10 августа, с 10:00 до 12:00 света не будет на:
– улице Дунаевского, 1-19, 17, 25-27, 2-24, 27Б;
– улице Спартаковского, 1-43;
– улице Сакко и Ванцетти, 22;
– улице Тренева, 20-26, 26/1;
– на проспекте Стачки, 20-26, 26/1.
В среду, 11 августа, с 10:00 до 12:00 обесточены будут те же дома, что и во вторник в это же время. А с 10:00 до 15:00:
– улица Жмайлова, 27, 27а, 27б, 27/1, 25;
– улица Малиновского, 38/29, 40, 36/29;
– проспект Стачки, 240, 228, 232/34 и 226.
В тот же день свет отключат в переулке Хабаровском, 51-97, 30-84, на улицах Турксибской, 51-79, 36-72, Мечникова, 31А, 40, 40А,Б, 82А, 72-108, в переулке Полесском, 29-87, 20-64.
В четверг, 12 августа, с 9:00 до 16:00 электричества не будет на проспекте Буденновском, 59, 61/12, на улице Тельмана, 8, 10, 21, 23 и в переулке Островского, 96.