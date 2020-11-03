В Ростове рабочая неделя закончится массовым отключением света

В пятницу, 6 ноября, жители сотен домов в Ростове останутся без света. Об этом сообщили в «Донэнерго».Дольше всего электричества не будет по адресам: улица Авиационная, 27-31; улица Запорожская, 1-59, 1А, 42 и 2-38; переулок Глазунова, 1-19, 2-26; улица Выборгская, 19-49 и 20-66; переулок Короткий, 1-15, 2-12, улица Красносельская, 2-16, 7; улица Крайняя, 2-26 и 5; улица Мадояна, 75-79, 81, 81А, 81Д, 81Е, 81И; переулок Таймырский, 1-7, 2-10; улица Разина, 19-31, 74-79, а также улица Толмачева, 1Б, 2-10 и переулок Толмачева Тупик, 1-9. В этих домах свет отключат с 9:30 до 18:00.С 9:00 до 17:00 погаснут лампочки в домах, расположенных по адресам: улица Татарская, 22-70, 19-71; переулок Дербентский, 1-17, 2-22; улица 1-я Киргизская, 124-168, 89-111; улица 2-я Киргизская, 84-110, 85-151; переулок Суржский, 1-31, 2-36, 71-91, 80-100; переулок Клязьменский, 1-101, 10-30; переулок Тверской, 21-35, 26-36; переулок Ладожский, 27-39, 26-34; переулок Свирский, 23-31, 20-38; переулок Самарский, 1-59, 2-98; переулок Ильменский, 1-95, 2-96.Также без света останутся ростовчане, проживающие по адресам: переулок Волочаевский, 1-97, 2-96; улица Белорусская, 113-189, 132-174; улица Костромская, 1-27, 2-28; улица Фучика, 1-27, 2-28; улица Касторная, 1-29, 2-30; улица Славинская, 1-17, 2-24; переулок Мезенский, 1-37, 2-113; улица Енисейская, 1-27, 2-28; улица Алтайская, 1-27, 2-28; улица Каспийская, 1-27, 2-28; улица Нариманова, 53, 53/2, 55, 55А, 57; переулок Марксистский, 2, 4, 4А; улица Владимирская, 1-27, 2-20; улица Украинская, 127-167, 106-150; улица Амурская, 1-23, 2-24; улица Краматорская, 1-19, 2-26; улица Вятская, 1-23, 2-44; переулок Магаданский, 1-17, 2-12; переулок Ангарский, 1-9, 2-6 и улица Георгиевская, 1-17.Кроме того, обесточат дома на проспекте 40-летия Победы, 316, 316/2, 318, 318/1; улице Геологической, 2, 12, 13; улице Нариманова, 53, 53/2, 55, 55А, 57, в переулке Марксистском, 2, 4, 4А, на улице Гераневой, 1-35, 2-58, улице Обаятельной, 1-25, 2-14 и в переулках Одуванчиковом, Тенистом, Прохладном, Ромашковом и Рябиновом.С 9:00 до 16:00 электричества не будет на улице Межевой, 82-158, 87-133; в переулке Буревестник, 5-9, 10-12; переулке Ярославском, 18-24, 9-15; на улице Ставского, 1, 30-44, 39, 38А и 35; улице Трудящихся, 51-131, 60-126; улице Нагорной, 73-127, 92-130; улице Профсоюзной, 122 и в переулке Суздальском, 17, 19, 21, 23.Горожане, проживающие на улицах 1-й Баррикадной и Верещагина, лишатся света дважды: с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. В это время будут обесточены дома №№ 3 и 9; №№ 6 и 10 соответственно. Также лампочки погаснут на улице Верещагина, в доме № 52 - с 10:00 до 12:00 и в доме № 53 - с 13:00 до 15:00.Причиной временных неудобств станут работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.