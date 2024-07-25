Для грузовиков запретят въезд в Ростов через Темерницкий мост

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В Ростове временно перекроют въезд через Темерницкий мост для фур. Ограничение будет действовать с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.Запрет введут 11 августа. Водители грузовиков не смогут проехать по участку в створе съезда на улицу Шоссейную со стороны Восточного шоссе.Как сообщили в департаменте автомобильных дорог донской столицы, это позволит разгрузить трафик в городе, убрав крупные тяжелые машины с магистралей в часы пик.Ранее в донской столице ограничили движение фур еще на десятке улиц.